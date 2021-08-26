Sıcaklar geri geliyor!

Türkiye'nin en sıcak illerinin bulunduğu Ege Bölgesi'nde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren hava sıcaklıkları artacak.

ÖĞLEN SAATLERİNDE ÇIKMAYIN!

Mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği günlerde sıcaklıklar İzmir'de 34-35, Aydın'da 35-37, Manisa'da 36-38, Balıkesir'de 35-38, Çanakkale'de 32-35 derecelere ulaşacak. Önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda da uyarı yapıldı.

■ KAZIM YÖRÜKÇE