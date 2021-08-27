Diyanet’ten midye açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, internet sitesinde İslamiyet'te midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz canlıların yenilmesiyle ilgili fetva yayımladı. Kur'an'da Maide Suresi'nde denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Ancak İslamiyet'te Hanefi mezhebinde midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi kabuklu deniz canlılarını yemek helal değildir" denildi.
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