Futbolun yıldızları ressam Kay’ın tuvalinde

İSVİÇRE'NİN Basel kentinde yaşayan sanatçı Ersan Kay, spor dünyasından önemli isimleri yağlı boya ile resmediyor. Daha önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emmanuel Adebayor, Robinho, Loris Karius, Gael Clichy, Aziz Behic, İrfan Can Kahveci ve Arda Turan'ı resmeden sanatçı, yakın dönemde de Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Beşiktaşlı oyuncu Rachid Ghezzal, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ı tuvale aktardı. Resimlerini sahiplerine takdim eden sanatçıya ünlü isimlerden de teşekkür geldi.

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