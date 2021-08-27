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Haberler Yaşam TOBFED’den vale uyarısı

TOBFED’den vale uyarısı

Üzerine vale tişörtü giydirilen değnekçiler, hem işletmelerin hem de bu işi layıkıyla yapan valelerin adını kirletiyor.

TOBFED’den vale uyarısı

27.8.2021

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED), işletmeleri meslek yeterlilik belgesi olmayan kişileri vale olarak çalıştırmamaları gerektiği konusunda uyardı. Yapılan yazılı açıklamada Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde 21 Ağustos gecesi bir eğlence merkezi önünde çıkan kavgada Alpay Kalyon'un bıçakla öldürülmesi olayı hatırlatılarak, "Bilindiği üzere, 25 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile vale görevlisi olarak çalışmak isteyenlerin hangi şartlara uyum sağlamaları gerektiği ve Mesleki Yeterlilik Sınavı'na girerek MYK belgesi almaları zorunluluğu getirilmişti.

VALE ADINI KİRLETİYOR
Defalarca uyardığımız üzere 'vale' adı altında 'değnekçi' çalıştıran işletmeleri sorumluluğa davet ediyoruz. Üzerine vale tişörtü giydirdiğiniz değnekçiler, hem işletmenizin hem de bu işi layıkıyla yapan valelerin adını kirletmektedir" denildi. Açıklamada ayrıca valelerin, misafir araçlarını park etmekle yükümlü, sigorta kaydı olan çalışanlar oldukları hatırlatılarak, bu kişilerin aynı zamanda öfke kontrolü, stres yönetimi, etkili iletişim gibi işin gerektirdiği eğitimleri de aldıkları belirtildi.

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