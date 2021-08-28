Ak Partili belediyelere 2.5 yıllık karne

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla belediyelerini yakın markaja aldı. İl Destek Programları kapsamında alanında uzman kişilerden oluşan bir ekip şehre giderek belediyelerin seçim öncesi vaatleri, yapılmakta olan ya da planlanan projelerin takibi, belediye faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu ve siyasi açıdan sahada vatandaşların nabzını tutuyor. Daha sonra AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, raporları değerlendirmek üzere şehre gidiyor ilgili belediye başkanları ile bir toplantı gerçekleştiriyor.