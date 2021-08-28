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Haberler Yaşam Eski Tem Müdürü’nün eşi gözaltına alındı

Eski Tem Müdürü’nün eşi gözaltına alındı

Eski Tem Müdürü’nün eşi gözaltına alındı

28.8.2021

İSTANBUL Terörle Mücadele Şubesi eski Müdürü ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nden tutuklu olan Ömer Köse'nin eşi, Semra Köse gözaltına alındı. Köse, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bylock kullanıcısı olan ve bu sebeple aranan Köse'nin, 2015 yılına ait Bylock yazışmalarında FETÖ/PDY elebaşı Fetulah Gülen'in konuşmalarının gruplarda örgütsel motivasyonu artırmak ve için paylaştığı tespit edilmişti.

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