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Haberler Yaşam Son dakika: Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı! İzmir'de son durum ne?

Son dakika: Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı! İzmir'de son durum ne?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka haritasını duyurdu. Peki İzmir'de son durum ne? Vaka sayıları Ege'de düşüyor mu? İşte 14-20 Ağustos illere göre vaka haritası...

Son dakika: Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı! İzmir’de son durum ne?

28.08.2021, 11:17 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021, 12:21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından il bazında 14-20 Ağustos'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

İllerdeki, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısının insidans haritasından öğrenilebileceğini belirten Koca, "Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize." ifadesini kullandı.

VAKA SAYILARI ARTAN İLLER

Vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkari, Nevşehir, Sinop ve Kars olduğunu bildiren Koca, "Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 14-20 Ağustos'ta her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 147,73, Ankara'da 176,38, İzmir'de 46,24 oldu.

Önceki hafta (7-13 Ağustos'ta) her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81'di.

Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası Rize, Bingöl, Batman, Bayburt ve Aksaray'da görüldü.

Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller Aydın, Muğla, Antalya, İzmir ve Kırklareli olarak kayıtlara geçti.

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