Diyanet açıkladı: Midye, kalamar ve karides haram değil

DİYANET İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, son günlerde bazı medya kuruluşlarında yer alan "midye ve kalamar gibi bazı deniz ürünlerinin haram olduğu" yönünde fetva verildiği haberleri üzerine açıklama yaptı. Haçkalı, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın, bu ürünlerin haram olduğuna dair bir kararı yoktur. Örneğin Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yayımlamış olduğu 'Fetvalar' adlı eserde, haram olduğu hususunda ittifak bulunan yiyecekler sayılmış olup, bunlar arasında deniz ürünleri sayılmamıştır. Tartışmaya konu olan kısa fetvada ise sadece mezheplerin görüşlerine atıfta bulunulmuştur" dedi.

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