Esra Erol yeni sezon için hazır

Esra Erol'da yarın atv ekranında yeni sezonuna başlıyor. Programda yine ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar sorunlarına çare bulacak. 13 sezondur reyting listelerinin zirvesinden inmeyen Erol ile yeni sezon öncesinde bir araya geldik. Ekran önünde rahatlığı ve samimiyetiyle evinizden biri gibi hissettiğiniz, konuşurken dertlerinize ortak olan, yeri geldiğinde nasihatler vermeye çalışan biri Erol. Ama yıllardır canlı yayında izleyiciyle buluşmasına rağmen ilk günkü heyecanından da hiçbir şey kaybetmemiş, "Her sezon öncesi sanki ilk kez yayına çıkıyormuşum gibi hissediyorum" diyor. Ünlü sunucuyla, programdaki başarısını, anneliğini, hayatının olmazsa olmazlarını konuştuk.



- Yeni sezona başlıyorsunuz. Yıllardır ekranda olmanıza rağmen her seferinde sezona başlarken heyecan yaşıyor musunuz?

- Elbette yaşıyorum, yaşamaz mıyım! Yıllardır kamera önünde olmama rağmen her yayın dönemi sanki televizyonculuğa ilk kez başlıyormuş gibi hissediyorum. Enerjimi de motivasyonumu da besleyen bir heyecan benimki.



- Nasıl bir hazırlık yaptınız? İzleyiciyi neler bekliyor?

- Kendimi bir televizyon programcısından önce özellikle aile kavramını tehdit eden sorunların çözümüne katkı sağlayan bir uzlaştırmacı olarak görüyorum. Dünya gittikçe daha gergin bir yer halini alıyor, uzlaştırmacı olmanın önemi artıyor. Benim ve ekibimin amacı, nefes aldıkça umudun hep var olduğunu göstermek. Ne kadar çok insana dokunabilirsem kendimi o kadar iyi hissediyorum.



- Konukların hikayelerinin içinde kendinizi kaybettiğiniz, hatta programdan sonra etkisinden çıkamadığınız anlar oluyor mu?

- Kendini kaybetmek demeyelim de çok etkilendiğim durumlar elbette oluyor. Çünkü yaşadığı soruna kalbimle ve aklımla inandığım insanları konuk alıyoruz. Ama çocukların yaşadığı sorunları çözmek benim için her zaman en önemlisi oluyor.



- İşlediğiniz konularda kimi zaman anne olarak, kimi zamanda kadın olarak net tepkinizi ortaya koyuyorsunuz. Bu da izleyicinin çok hoşuna gidiyor. Bu işin sırrı doğallık mı?



- Televizyon ve izleyici "mış gibi" yapılmasından hazzetmiyor. Hayatımı, kişiliğimi kamera önü ve kamera arkası şeklinde bölmüyorum. Hayat akıyor ve onun bir kısmına izleyicilerimi ortak ediyorum. Hangi olaya nasıl tepki veriyorsam programda da öyle. Bu da seyirciye geçiyor. İzleyicimle aramda ekran yok, birbirimize dokunabildiğimizi düşünüyorum.

- Program dizi gibi izleniyor. Hatta geçen sezon birçok diziye de fark attığınız oldu. Sizce nedir insanları bu kadar çeken programınızda?

- Hayatta ne varsa Esra Erol'da da o var. Keşke herkes mutlu olsa, kimse sorun yaşamasa da biz de konuk bulamasak.

Belki de en önemlisi, seyircimle aramda güçlü bir güven duygusu var. Biliyorlar ki, Esra Erol gösteriyorsa doğrudur, sorun varsa Esra Erol çözmek için elinden geleni yapar. Güven en temel hazinem. İnsana reyting malzemesi olarak bakmıyor olmak da değer görüyor. Belki şaşıracaksınız reytingi yüksek birinden bunu duyduğunuza ama bence reyting için her yol mübah değil. Zaten bu anlayış da seyirciye geçiyor. Televizyoncu Esra Erol yok, sadece insan Esra Erol var.



- Her gün ekranda olan biri olarak kendinizi izliyor musunuz? Kendinizi acımasızca eleştirir misiniz?

- Kesinlikle en üst dozdan eleştirimi yaparım. Kendime hesap verebiliyor muyum? Hep bunun muhasebesini yaparım. Zaman zaman kendimi eleştirmeyi abarttığımı düşünenler var çevremde. "Ben oldum" dediğiniz an, hayat size iyi bir ders verir, o nedenle ben hiç kendime "Tamam oldu bu iş" demem. "Daha iyi nasıl olur" sorusu hep cebimdedir.

- Ekrana ilk çıktığınız günden bugüne başarınızda hep yükselen bir ivme var. Bu sizi sevenlere karşı ayrı bir sorumluluk getiriyor mu?

- İnsan olmak zaten her zaman bu dünyayı paylaştığı herkese karşı sorumluluk hissetmek demek.

Buradan bakınca başarıyı bir hedef olarak görmüyorum. Bulunduğun zaman diliminde yaptığın her ne ise onu hakkını vere vere yaptığında o yol seni zaten yukarı doğru götürür.





BANA YAPILMASINI İSTEMEDİĞİM ŞEYİ BAŞKASINA YAPMAM



- Programınızla birçok ödüle layık görüldünüz. Umut Evi projesiyle binlerce kadına ücretsiz danışmanlık hizmeti sağladınız. İhtiyaç sahiplerine binin üzerinde akülü sandalye dağıttınız. Şimdi de su tasarrufu konusunda öncülük etmeye gayret ediyorsunuz. Esra Erol olarak misyonunuzu nasıl açıklarsınız?

- Hepimizin yaptığımız her şeyle, aldığımız her kararla bir şeyleri değiştirdiğimiz bir gerçek. İnsan tıpkı göle atılan taşın oluşturduğu halkalar gibi, yaptığı her şeyle bu halkaları oluşturuyor. Madem bu dünyaya geldik, o dünyanın daha iyi bir yer olması için elimizden gelen neyse onu yapmak zorundayız. Ben toplumsal, küresel iyileşme için üzerime ne düşerse yapmaya çalışıyorum. Ailelerdeki huzur sonuçta toplumsal huzura katkı sağlıyor. O nedenle programda bir sorun çözdüğümde o gece ben de huzurla uyuyorum. Toplum yararına olacak her işte herkesin elini taşın altına sokması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle kadınlar, çocuklar, engelliler gibi dezavantajlı grupların hepimizin sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Topluma fayda sağlayacak her projede "Ben de buradayım" diyorum. İnsan olmanın anlamı başka insanların iyiliğine çalışmakta saklı.

- Ekran ışığı var denilen insanlardan birisiniz. Ne olursa olsun hayat bir gün sizi ekrana taşıyacaktı bence. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

- Ekran ışığı mı? Bence o duygu ve düşüncelerimin dışa yansıması. Ben saydam biriyim, ne hissettiğim, ne düşündüğüm görünür. Kötü değilseniz ve kimse için kötülük düşünmezseniz zaten o ışığı Allah verir.



- Kamera önünde bu kadar rahat olup bir o kadar da otokontrollüsünüz. Bunu nasıl sağlıyorsunuz?

- Olduğum gibiyim, bunun için ayrıca çaba harcamıyorum. Oradan otokontrollü gibi mi görünüyorum? Buna sevindim, çünkü hiç öyle olduğumu düşünmüyorum.

- 2015 yılından beri Esra Erol'da programını yapıyorsunuz. Öğrendiğiniz en önemli ders neydi?

- Bazen çözümsüz görünen konularla karşılaşıyoruz. Bir anne evladını arıyor, bir evlat yıllardır görmediği annesini, kardeşini arıyor... Biz programda onların kavuşmalarına şahit oluyoruz. İşte o an hep kendime "nefes aldıkça umut hep var" diyorum.

- Kırmızı çizginiz nedir? Programıma gelenler asla bunu yapamaz dediğiniz kriterleriniz neler?

- Çok fazla var. Bunları da yayın ilkeleri olarak yazılı hale getirdik. Hem programın internet, sosyal medya sayfalarında hem de yayında yer veriyoruz.

Mesela toplumumuzun örf ve adetlerini rahatsız edici hiçbir içeriğe yer vermiyorum.

Konuğumun paylaşmamı istemediği özel durumlarını paylaşmamaya özen gösteriyorum. Kimsenin hiçbir nedenle aşağılanmasına izin vermiyorum.

Aslında özeti şu, bana yapılmasını istemediğim hiçbir şeyi, çok izlenmek için bir başkasına yapmıyorum. Her gün insanların evlerine giriyorsanız bunun sorumluluğunu da taşımalısınız. Hangi programı yapıyor olursanız olun, mutlaka ortak değerlerimizi önceleyen, insan onurunu koruyan temel yayın ilkeleriniz olacak. Yayın ilkeleriyle yaşam ilkeleri arasında bir fark görmüyorum.

- Sizi okuyup en çok etkileyen kitap hangisi oldu?

- Zor soru. Boş zamanlarımın en büyük meşgalesi okumak olduğu için etkilendiğim birçok kitap var. Sıralama yapmak kitaplara haksızlık ama Grigory Petrov'un Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabı beni etkiledi. Bir de Paulo Coelho'nun Simyacı kitabı. Herkese öneririm. Sahip olduklarımızın değerini bilmek üzerine.







AİLEM, OLMAZSA OLMAZIM

- Ailenizden aldığınız en önemli öğüt nedir?

- Babamın "Kızım yol kenarında bir çalı bile olsan en iyi çalı sen ol" öğüdünü hep aklımda tutarım. Bir de "Sen doğru yaşarsan doğru gelir seni bulur" sözü.

- Siz çocuklarınıza her zaman nasıl biri olmaları gerektiğini aşılıyorsunuz?

- Kendileri dışındaki dünyaya duyarlı ve empati gücü yüksek insanlar olmalarına çok önem veriyorum. Özgüvenli olsunlar ama o özgüvenin içi dolu olsun.



- Hayatınızın olmazsa olmazları neler?

- Ailem olmazsa olmazım. Onun dışında her şeyle baş edebilirim.

- Arkadaşlarınızla iletişiminizde en çok neye dikkat edersiniz?

- İçtenlik, arkadaşlıklarımda turnusol kağıdı gibidir.

- Bir gün ekranda olmasanız ne yaparım endişesi yaşıyor musunuz?

- Hiç öyle bir endişem yok. Hayatta her yaptığın işi en iyi şekilde yaparsan, yüreğinle yaparsan hayatın sana doğru yollar göstereceğini düşünüyorum. Sevdiklerim yanımda olsun da dünya yıkılsın yine yaparım.

- Gelecek kaygısı yaşayan ya da geleceği planlayan biri misiniz?

- Tüm hayatım yaşadığım zaman diliminde elimden gelenin en iyisini yapmak üzerine. Gelecekte geriye baktığımda "O durumda yapılması gerekeni yapmışım" deme lüksünü bir şeye değişmem.

- En son neye güldünüz?

- Beni en çok çocuklarım güldürür. En çok büyük oğlum İdris Ali'ye çok güldüm ama içeriğini burada anlatamam.

- En son neye ağladınız?

- Güzelim ormanlarımızın yanmasına, o ormanlarda zarar gören insanlara, yanan tüm canlılara. Sonra Karadeniz'deki sel felaketinde yakınlarını kaybedenlere... Ağladığım çok şey var. Acı çekenlere ağladığım kadar kendime de ağlıyorum o acıları hafifletemiyor olmanın çaresizliğine. Yine de her acı olay "biz" olmanın "birlik olmanın" önemini gösteriyor.

- Haftanın beş günü yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz. Program başlamadan saatler önce kanala gelip hazırlanıyorsunuz. Peki ailenize, özellikle çocuklarınıza nasıl vakit ayırıyorsunuz? Anne olarak mutlaka ben yaparım dediğiniz şeyler neler?

- Afganistan'da bebeklerini korumak için askerlere vermek zorunda kalan anneleri düşününce bu soruya cevap vermek güçleşiyor. Bir annenin yapması gereken ne varsa olağanüstü durumlar olmadığı sürece ben yaparım, yapıyorum da zaten. Şöhret ya da yoğunluk bir annenin mazeretleri arasında olamaz. Kahvaltıları da, okulları da, uykudan önce birlikte kitap okumak da bende.

TEK KELİME VE ESRA EROL

Aile: Vazgeçilmez

Evlilik: Anlayış

Kariyer: Çalışmak

Annelik: Sorumluluk

Güzellik: Geçici

Reyting: Krema

Başarı: Emek