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Haberler Yaşam ‘Veliler rahat olsun tüm önlemler hazır’

‘Veliler rahat olsun tüm önlemler hazır’

‘Veliler rahat olsun tüm önlemler hazır’

29.8.2021

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021- 2022 eğitim ve öğretim yılının tüm sınıf seviyelerinde 6 Eylül'de gerekli tedbirler alınarak haftada 5 gün yüz yüze eğitim ile başlatılacağını söyledi. "Birinci önceliğimiz tüm önlemleri alarak okulları açık tutmak. Okul bazlı Kovid-19 önlemleri için elektronik takip sistemimiz hazır. Okullarımız bu sistem üzerinden takip edebilecek. Velilerimiz çok rahat olsun" diyen Özer, öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranacağını da vurguladı.
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