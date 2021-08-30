Kepçe operatörü damattan geline sürpriz!

Denizli'nin Buldan ilçesinde kepçe operatörü olarak çalışan damat Umut Salman, gelin Ayşe Nur'u evinden almak için farklı ve renkli bir yola imza attı.

Kepçenin yükleme bölümüne kanepe yerleştiren Salman, ardından kepçeyi süsleyerek gelin arabası yaptı. Vatandaşların şaşkın bakışlar arasında gelinin evine konvoyla giden damat, gelini kepçeye yerleştirdiği kanepeye bindirerek evden aldı.

Davul zurna ekipleri ile birlikte tur atan çiftin konvoyuna traktör ve araçlar eşlik etti. Renkli görüntülerin oluştuğu konvoy mahallede büyük ilgi gördü.

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