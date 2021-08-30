Müge Anlı 14. sezonu ile başlıyor! Müge Anlı canlı izle 30 Ağustos

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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Geride bıraktığı 13 sezonda 3 bin 212 kaybı bulan, 930 aileyi kavuşturan ve 181 faili meçhul cinayeti çözen Müge Anlı, yeni sezonuna Türkiye'nin günlerce konuştuğu Büyükşen cinayeti ile başlayacak. Müge Anlı'nın programıyla Türkiye'nin gündemine gelen Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetindeki önemli gelişmeler ve daha önce konuşulmayan pek çok ayrıntı ilk defa ekrana getirilecek.

FELAKETZEDELERİN YANINDAYDI

Yardımlarına hiç ara vermeden devam eden Anlı, ara verdiği dönemde de yardımlarını sürdürmüş; Akdeniz ve Ege bölgesinde günlerce süren orman yangınında felaketzedelerin yanında olmuştu. Programında başlattığı yardım kampanyasıyla 43 aşevi kuran Müge Anlı ve dostlarının kurduğu aşevleri ile Antalya, Muğla, Aydın, Isparta, Denizli, Osmaniye ve Hatay'da, 10 yangın bölgesinde yaklaşık yetmiş beş bin kişiye sıcak yemek ikramında bulunulmuştu.