Son dakika: THY’den PCR testi duyurusu

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye yer vererek, "6 Eylül'den sonra iç hatlarda uygulanacak aşı ve PCR testi uygulaması, İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği uygulanacak olup mevcut genelge kapsamında tüm hava yolları, otobüsler ve demir yolları da aynı uygulamaya tabi olacaklardır." ifadelerini kullandı.THY, günlük 1333 sefer sayısıyla Avrupa'da ikinci oldu
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