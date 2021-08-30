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Haberler Yaşam Son dakika: THY'den PCR testi duyurusu

Son dakika: THY'den PCR testi duyurusu

Son dakika haberi....Türk Hava Yolları (THY), 6 Eylül itibarıyla şehirlerarası seyahatte başlayacak olan PCR testi zorunluluğuyla ilgili duyuruda bulundu.

Son dakika: THY’den PCR testi duyurusu
AA

30.08.2021, 11:45

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye yer vererek, "6 Eylül'den sonra iç hatlarda uygulanacak aşı ve PCR testi uygulaması, İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği uygulanacak olup mevcut genelge kapsamında tüm hava yolları, otobüsler ve demir yolları da aynı uygulamaya tabi olacaklardır." ifadelerini kullandı.

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