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Haberler Yaşam 28 Şubatçı Çevik Bir hastaneye yatırıldı

28 Şubatçı Çevik Bir hastaneye yatırıldı

28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunan emekli general Çevik Bir İzmir'de hastanede tedavi altına alındı.

28 Şubatçı Çevik Bir hastaneye yatırıldı
AA

31.08.2021, 17:58

Bir ve diğer emekli general Çetin Doğan, avukatlarının başvurusu üzerine Buca ilçesinde bulunan İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan sağlık kontrolü için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Çevik Bir ve Çetin Doğan, İzmir'de ceza infaz kurumuna nakledildi

Kontrollerde nörolojik rahatsızlıkları olduğu belirlenen Bir, hastanede tedavi altına alındı.

Çetin Doğan ise sağlık kontrollerinin ardından cezaevine götürüldü.

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