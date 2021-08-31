Müge Anlı canlı izle 31 Ağustos Salı!

Büyükşen cinayetinde çarpıcı ayrıntılar. Müge Anlı, bu cinayetin herkesi çok etkilediğini, zira Necla ve Metin Büyükşen'in bu konu ile alakalı hiçbir suçu olmadığını söyleyerek çiftin oğlu Osman Bey'in çok büyük mücadele verdiğini sözlerine ekledi. JASAT özel ekibinin araştırmaları ile 25 kişiyi gözaltına aldığını, 5 kişiyi de tutukladığını anlatan Müge Anlı, bu olayın kimsenin kafasında tam olarak oturmadığını belirtti. Anne ve babası yanlışlıkla mı öldürüldü? Büyükşen çiftinin oğlu canlı yayında... Büyükşen cinayetinin perde arkası. Operasyondan geriye kalan sorular...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Büyükşen cinayetinde ''yanlış ev'' iddiası. Büyükşen cinayetinde gizli tanık ifadesi. Hanımefendi, Esra Hanım ile 5-6 sene önce aynı restoranda çalışırken tanıştıklarını, orada Abdullah Bey ile Esra Hanım'ın sevgili olduğunu, Esra Hanım'ın Hüseyin Bey ile ayrıldıktan sonra bayağı takıntılı olduğunu, hatta bir kere köye Hüseyin Bey'i görmeye gittiklerini orada Hüseyin Bey'in amcalarının Esra Hanım'ı "Bir daha buralara gelme" diye tehdit ettiğini anlattı. Hanımefendi, Esra Hanım'ın daha sonra Abdullah Bey ile sevgili olduğunu, hatta arada para aldığını belirtti. Cinayet günü Esra Hanım'ın araba kiraladığını ve beraber bir balıkçıya gittiklerini, o balıkçıda Esra Hanım'ın Mustafa Okşen ile görüştüğünü, oradan kalktıktan sonra Abdullah Bey ile bir kamelyaya gittiklerini alkol aldıklarını, alkol alırken Abdullah Bey'in "Seni artık üzemezler, adamlarım seni üzenleri öldürttü" dediğini, Esra Hanım'ın da gülerek "Sen yaparsın" dediğini anlattı.Müge Anlı, her taraf için bu konunun sıkıntılı olduğunu, örneğin hapiste sorgulanan kişilerden birinin öldüğünü söyleyerek hala susanlar olduğuna emin olduğunu, şu anda akla yatmamasının sebebinin bazı taşların yerinin değişme ihtimali olduğunu söyledi.