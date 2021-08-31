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Haberler Yaşam Son dakika: YKS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS sonuç sorgulama...

Son dakika: YKS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS sonuç sorgulama...

Son dakika haberi...Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıkladığını duyurdu. İşte ÖSYM YKS sonuç sorgulama sayfası...

Son dakika: YKS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS sonuç sorgulama...
DHA

31.08.2021, 08:44

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Aygün, 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara, ÖSYM'nin "http://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabileceği bildirildi.

YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizleri yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatınızda başarılar diliyorum. Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır. Üniversite kayıt tarihleri: 6-10 Eylül 2021. Elektronik kayıtlar: 4-8 Eylül 2021" ifadelerini kaydetti.

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