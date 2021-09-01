  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Sezgin Baran Korkmaz Türkiye’ye iade edilecek

Sezgin Baran Korkmaz Türkiye’ye iade edilecek

Sezgin Baran Korkmaz Türkiye’ye iade edilecek

1.9.2021

AVUSTURYA Wels Mahkemesi, SBK Holdingin sahibi Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili Türkiye'nin iade talebi ile ilgili kararını verdi. Wels Mahkemesi, 'Avrupa Suçluların İadesi Anlaşması' şartlarına ve Avusturya Suçluların İadesi Kanunu'na uygun olduğuna hükmederek Korkmaz'ın ülkemize iadesine onay verdi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sezgin Baran Korkmaz Türkiye’ye iade edilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.