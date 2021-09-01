Sezgin Baran Korkmaz Türkiye’ye iade edilecek

AVUSTURYA Wels Mahkemesi, SBK Holdingin sahibi Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili Türkiye'nin iade talebi ile ilgili kararını verdi. Wels Mahkemesi, 'Avrupa Suçluların İadesi Anlaşması' şartlarına ve Avusturya Suçluların İadesi Kanunu'na uygun olduğuna hükmederek Korkmaz'ın ülkemize iadesine onay verdi.

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