Öğretmenlik atama sonuçları sorgulama e-devlet ekranı! Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları...

20 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması bugün gerçekleşti. Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği sonuçlara e-devlet ekranı üzerinden erişim sağlanabiliyor. İşte 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI BELLİ OLDU

Sonuçlar bugün Başkan Erdoğan'ın da katılım sağladığı törenle belli oldu. Atama sonuçlarına adaylar e-Devlet ekranı üzerinden ve MEB resmi sitesinden gün içerisinde ulaşabilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, törende yaptığı konuşmada, bugün ülkenin dört bir yanından minik çocukların okulları ve öğretmenleriyle buluştuğunu belirterek, bu açılışı Şırnak'tan başlatmanın büyük mutluluğunu duyduğunu söyledi.

Çocukların, öğretmenlerin ve eğitim camiasının bu buluşmayı uzun bir zamandır sabırsızlıkla beklediğini dile getiren Özer; öğrencilerin, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının sağlıklı bir ortamda eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gereken tüm hazırlıkları yaptıklarını bildirdi.