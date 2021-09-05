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Haberler Yaşam Devlet Demiryolları’nın Genel Müdürü değişti

Devlet Demiryolları’nın Genel Müdürü değişti

Devlet Demiryolları’nın Genel Müdürü değişti

5.9.2021

RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun, görevden alındı. Uygun'dan boşalan göreve Abdülkerim Murat Atik atandı. Söz konusu atama, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca gerçekleştirildi.
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