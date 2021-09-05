Hemzemin geçitte facia

TEKİRDAĞ'IN Ergene ilçesinde yük treninin işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Edirne'den İstanbul'a giden Kapıkule-Halkalı 13000-1 sayılı 11 vagonlu yük treni, Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 59 ADJ 755 plakalı servis aracına çarptı. Korkunç kazada, araçtaki 6 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazada ölenlerin Yaşar Yüce, Nusret Açıkgöz, Nebibe Korkmaz, Can Gülakın, Suzan Aksu ve Hülya Dinçkol olduğu, yaralanan 7 kişinin de hastanelerde tedavisinin sürdüğü, 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Minibüsteki işçilerin, bir tekstil fabrikasında çalıştığı, gece mesaisinden çıkıp evlerine gittikleri kaydedildi.

BİLE BİLE ÖLÜME SÜRDÜ

KAZA anı bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, karşı yöndeki araçların, yük treninin geçmesini beklemek için durduğu, minibüsün ise geçmeye çalıştığı görüldü. Bu sırada trenin hızla çarparak minibüsü sürüklediği, diğer araçtakilerin yardıma koştuğu görüldü. Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede detaylı incelemelerde bulundu.,

TCDD KAZA HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

TCDD Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Olayın gerçekleştiği hemzemin geçit bariyerli, flaşörlü, korumalı olup, olay anında bariyerler yaya ve araçlara kapalı vaziyette olmasına rağmen servis minibüsünün hemzemin geçitten geçmesi sonrası istenmeyen kaza yaşanmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.