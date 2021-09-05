Kocadan habersiz estetik kusur sayıldı

YARGITAY evli çiftleri ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Eşi ekonomik yönden zor günler geçirirken, kendisinden habersiz estetik operasyon geçiren kadın kusurlu sayıldı. Tarafların Aile Mahkemesi'nde boşanma ve karşılıklı tazminat davaları görülürken, yapılan itirazlar sonucu dosyalar hakkında emsal nitelikteki bir karara imza atan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kocasının ekonomik sıkıntı yaşadığı bir süreçte estetik ameliyatı olan kadını kusurlu buldu. Kararda, kadının aile ekonomik yönden zor bir dönem geçirirken lüks sayılabilecek harcamalar yapması, erkeğin ise eşine hakaret etmesinin kusur olarak değerlendirildiği vurgulandı.

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