Müge Anlı canlı izle 6 Eylül Pazartesi!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte Müge Anlı Atv canlı izleme ekranı....

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

5 çocuklu evli adam ve 27 yaş küçük sevgilisi bulundu. Ailelerinin aradığı kayıp aşıklar konuştu. Oğluna istediği kızla kaçan evli adamın eşi konuştu. 21 yaşındaki Ülkü ve 60 yaşındaki öğretmeni ile evlendi mi? Müge Anlı, 21 yaşındaki Kübra'nın ailesi tarafından aranırken bulunamadığını, sonra da ailesine ben evlendim diye kızın mesaj attığını, 60 yaşındaki ortaokul öğretmeni ile evlendiğini açıkladı ve bu duruma çok üzüldüğünü dile getirdi. Hatay'da tüyler ürperten vahşet. 80 ve 83 yaşında iki kardeş öldürüldü. Öldürülen iki kardeşin bakıcısı konuştu...