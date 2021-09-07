Ağaçlandırma sonbaharda başlayacak

ORMAN Genel Müdürü Bekir Karacabey, 28 Temmuz'da çıkan ve günler sonra kontrol altına alınan Antalya ve Muğla yangınlarında zarar gören alanlarda yapılan çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Karacabey, "Yanan alanların başka maksatla imara açılması, kullanılması asla ve kesinlikle mümkün değildir. Ağaçlandırma çalışmalarına da sonbaharda başlayacağız" diye konuştu.

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