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Haberler Yaşam Ağaçlandırma sonbaharda başlayacak

Ağaçlandırma sonbaharda başlayacak

Ağaçlandırma sonbaharda başlayacak

7.9.2021

ORMAN Genel Müdürü Bekir Karacabey, 28 Temmuz'da çıkan ve günler sonra kontrol altına alınan Antalya ve Muğla yangınlarında zarar gören alanlarda yapılan çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Karacabey, "Yanan alanların başka maksatla imara açılması, kullanılması asla ve kesinlikle mümkün değildir. Ağaçlandırma çalışmalarına da sonbaharda başlayacağız" diye konuştu.
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