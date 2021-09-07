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Haberler Yaşam Çanakkale'de 2,5 hektar ormanlık alan yandı

Çanakkale'de 2,5 hektar ormanlık alan yandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan yangında 2,5 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangın 3 saatte kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale’de 2,5 hektar ormanlık alan yandı
AA

07.09.2021, 09:18

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan yangında 2,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yavaşlar köyü Değirmendere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile Ezine ve Geyikli belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında 2,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

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