Şiddetli rüzgar uyarısı! İzmir ve Ege’de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Denizli, Antalya'nın iç kesimleri, Muğla'nın kuzeyi, Osmaniye, Adana'nın kuzeyi,Hatay'ın batısı, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve kuzeyi zaman zaman çok bulutlu, Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 20°C, 27°C

Parçalı bultulu

İSTANBUL 19°C, 24°C

Parçalı zamanla batısı çok bulutlu, yarın (Salı) Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısı sağanak yağışlı

KOCAELİ 16°C, 26°C

Parçalı bultulu

TEKİRDAĞ 17°C, 25°C

Parçalı bultulu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Denizli, yarın (Salı) Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 26°C

Parçalı , yarın zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak v egök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 20°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu , bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 18°C, 31°C

Parçalı bulutlu yarın kuzeyi sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un batısı ile yarın Adana'nın kuzeyi, Osmaniye ve Hatay'ın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, , yarın (kuzey çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 15°C, 29°C

Paraçlı bulutlu

MERSİN 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 8°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

BOLU 11°C, 24°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 14°C, 27°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 18°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu,

TOKAT 12°C, 22°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 24°C

Parçalı bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KARS 8°C, 24°C

Parçalı bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MALATYA 13°C, 30°C

Az bulutlu

VAN 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 36°

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık