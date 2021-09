Bayraklı’da depremzedelerin yaraları sarılıyor

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Bayraklı'da yapımı devam eden TOKİ rezerv alanında incelemelerde bulundu. İncelemeler esnasında Türkiye'nin ilk kadın kule vinç operatörü olan Nuray Yurt'un bu şantiyede görev yaptığı öğrenen Bölünmez Çankırı, Nuray Yurt ile görüşme gerçekleştirdi. Bölünmez Çankırı'ya, TOKİ 4 No'lu Uygulama Dairesi Başkanı Ömer Caniklioğlu, Uygulama Şube Müdürü Emrah Bıyıklıoğlu, AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat ve teşkilat mensupları eşlik etti.

İzmir depreminde yıkılan ve hasar gören binaların yerine depremzedeler için rezerv alanda yapımı devam eden konut inşaatlarını ve Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatını inceleyen Bölünmez Çankırı, Devletin, yaşanılan deprem felaketi esnasında yaraları sarmak adına nasıl vatandaşlarımızın yanında olduysa deprem sonrasında da ihtiyaçları gidermek ve verilen sözleri tutmanın gayreti içerisinde olduğunu söyledi. Yapımına başlanan TOKİ konutlarının bitimine az bir süre kaldığını ifade eden Bölünmez Çankırı, "Söz verdiğimiz gibi; İzmirli hemşehrilerimize layık evlerimizi en kısa sürede tamamlayıp, sıcak yuvalarını teslim edeceğiz. Rezerv alanda devam eden konut inşaatlarının yanı sıra Bayraklı Şehir Hastanesi'nin de yükselişi sürüyor. Çağın teknolojisine uygun bölgemizin ihtiyacını karşılayacak ve Türkiye'nin üçüncü büyük hastanesi olacak bu dev projeyi İzmir sonuna kadar hak ediyor. Başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilgili bakanlıklarımıza ve TOKİ'ye hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum'' dedi.

İLK KADIN KULE VİNÇ OPERATÖRÜ

Bayraklı'da bulunan proje ve rezerv alanları incelemeleri esnasında Türkiye'nin ilk kadın kule vinç operatörü Nuray Yurt'la gururlandığını ifade eden Çankırı Bölünmez şu ifadelere yer verdi: ''Şantiye alanında Türkiye'nin ilk kadın kule vinç operatörünün çalıştığını duyduğumda gururlandım ve çok mutlu oldum. Tabi ben de Cumhuriyet tarihinin ilk kadın TBMM İdare Amiri olduğum için ilk olmasının ben de farklı bir anlamı oluştu. Kadınlarımızın her alanda var oluşları, her işin üstesinden gelebilmeleri ne kadar güçlü olduklarının göstergesidir. Güçlü kadın, güçlü aileyi bu da güçlü Türkiye'yi beraberinde getirecektir. Türkiye, eğitimden sağlığa, medyadan hukuka, siyasetten akademiye, bilimden sanata her alanda kadınıyla erkeğiyle bütün bir millet olarak aydınlık bir geleceğe doğru ilerliyor. Kadınların hayatın her alanında önünü açmak, karşılaştıkları sorunlara çözüm sunmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoğun bir gayret içindeyiz. Kadına yönelik ayrımcılık, hak gaspı ve şiddetin önlenmesi, kadınların güçlendirilmesi yönündeki çalışmalar hükümetimizin ana gündemi olmaya devam ediyor." Türkiye'nin ilk kadın kule vinç operatörü Nuray Yurt, Milletvekili Bölünmez Çankırı'nın kendilerini ziyaretiyle duyduğu memnuniyeti şöyle ifade etti, ''Hayatım boyunca el becerisi gerektiren işlerde hep başarılı bir kadın oldum. Artık ufak tefek el işleri yapmak yerine Türkiye'nin ilk kule vinç operatörü unvanına sahibim. Bir kadın olarak ülkemi kalkındırmak adına meslek ayırt etmeksizin her alanda çalışabileceğimizi kanıtlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Milletvekilimizin bugün burada bizlerin yanında olması ve sahada bizzat ziyaret etmesi bize daha çok güç kattı" dedi.