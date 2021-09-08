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Haberler Yaşam Kargodan çıkan ‘şükran’

Kargodan çıkan ‘şükran’

Tekirdağ’da tamirhanesi olan Sercan Akın, Çanakkale’de yangına müdahale ederken bozulan arazözün bazı parçalarını ücretsiz karşıladı. Akın’ın parçalarla birlikte gönderdiği not duygulandırdı: Bu parçanın bedeli yangınlarla canı pahasına mücadele eden itfaiyecilerin alın teri ile ödenmiştir

Kargodan çıkan ‘şükran’

8.9.2021

Çanakkale'de meydana gelen orman yangınına müdahale eden bir arazözün şaft flanşı ile mafsalı bozuldu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Yeni Sanayi Sitesi'nde tamirhane işleten makine mühendisi Sercan Akın'ı arayan ustalar, bu parçaları satın almak istedi.

Akın, şaft flanşı ile mafsalı, "Bu parçanın bedeli yangınlarla canı pahasına mücadele eden itfaiyecilerin alın teri ile ödenmiştir" notuyla para almadan gönderdi. Akın, Çanakkale'den bir ustanın kendisini arayarak bozulan parçaların elinde olup olmadığını sorduğunu anlattı.

USTA DA PARA ALMADI
Bunun üzerine parçaları gönderdiğini belirten Akın şöyle konuştu: "Yangınlardan dolayı benim de ciğerim yandı ve çok üzüldüm. Elimizden ne gelir diye düşünürken böyle bir ihtiyaç hasıl oldu. Biz de karşılıksız gönderdik. Otobüse verdik, usta parçayı teslim almış. Parçayı karşılıksız gönderince, arazöze takan usta da bizim gibi jest yaparak para almamış."
SUAT SALGIN

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