Turkovac’tan güzel haber

BAKAN Koca, 1.5-2 ay içerisinde TURKOVAC'IN seri üretimine geçilebileceğini açıklarken Kayseri Şehir Hastanesi'nde yerli korona virüs aşısı TURKOVAC'ın uygulandığı 36 kişide yan etki görülmedi. Hastanede 650 kişi ise gönüllü olmak için başvuruda bulundu. Kayseri Şehir Hastanesi'nde görevli Uzman Dr. Ayşin Kılınç Toker, sürecin güzel bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.
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