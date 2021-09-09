Müge Anlı canlı izle Atv 9 Eylül Perşembe!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

27 yıllık ayrılık son buldu. Anne-kız canlı yayında kavuştu...Melike Hanım, annesini arayıp bulmak için çok ağladığını, bugün ağlamayacağını, çok mutlu olduğunu söyledi ve annesinin elini öptü. Kader Çoktuğ, Müge Anlı'ya çok teşekkür etti. Rabia Hanım, annesinin kendisine hamileyken aynaya çok bakmış olduğunu, kendisinin annesine çok benzediğini söylerken Kader Hanım, kızının kendisinin huyunu alamamış olduğunu, Rabia Hanım'ın istemediği bir evlilik yaptığını belirtti. Kader Hanım, kendisinin de yurtta büyüdüğünü, anne ve babasının kendisi daha 8 yaşındayken ayrıldığını ve yurtta kaldığını, 9 yaşında babasının kendisini yurttan çıkardığını söyledi ve geldiği kadın sığınma evindeki müdürüne ve arkadaşlarına teşekkür etti.



Palu ailesi davasında sanıklara ceza yağdı. Enişte Tuncer'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası... Tanık, bakıcı Emel Hanım ile ilgili ihbarda bulundu. İzmir'deki marketçi cinayetinde katil kim? İddiaların odağındaki kişi canlı yayında. Müge Anlı, Begüm'ün anne ve babasını kaybettiğini, geçen sezon sonunda aslında geldiğini ama alamadıklarını söyledi. Şenay ve Hüseyin Özkan'ın İzmir Selçuk'ta işlettikleri ve kaldıkları markette 6 Aralık 2018'de öldürüldüğünü, Mehmet Kubilay Özel'den şüphelenildiğini, Mehmet Kubilay Özay'ın "Ben gelip kendimi anlatacağım, herkes benden şüpheleniyor" dediğini söyledi.