Müge Anlı Atv canlı izle 10 Eylül Cuma

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte 10 Eylül Cuma Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Sokak ortasında koca dehşeti. Boşanmak isteyen eşini silahla kaçırdı. 23 yaşındaki bir çocuk annesi Şilan nerede? Mahalleden görgü tanığı Hediye Hanım, Şilan Hanım ile mahallede oturduklarını, Mithat Bey'in geldiğini, elinden geldiğince yardım etmeye çalıştığını ama Mithat Bey'in "O benim namusum" dediğini, bir şey yapamadığını söyledi. Hediye Hanım başka kimseye bakamadığını o an Şilan Hanım'ın çok bağırdığını, Mithat Bey'e de yalvardığını ama elinden bir şey gelmediğini dile getirdi.

İzmir Selçuk'ta korkunç cinayet. Sahibi oldukları markette vahşice öldürülen Özkan çiftinin katil ya da katilleri kim? Görgü tanığı Hanımefendi, Kubilay Bey'in abisi ile beraber yaşadığını ama çok anlaşamadıklarını, bir sabah Kubilay Bey'in abisinin tüfekle kendisini vurduğunu ve öldüğünü öğrendiklerini ama inanamadığını zira abisinin çok neşeli bir insan olduğunu söyledi. Hanımefendi, Kubilay Bey'in sol eli ile çay tepsisi taşıdığını, sol elini kullandığını iddia etti. Kubilay Bey, eskiden solak olduğunu, 2003 senesinden itibaren sağ elini kullanmaya başladığını, zira sol elinde bir sıkıntı olduğunu, ama yüzde yüz solak olmadığını, test yaptırmadan bilemeyeceğini vurguladı. Markete giren saldırgan tanıdık biri miydi?