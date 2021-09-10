İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde sahillere 'tsunami tahliye yolu' tabelaları koyuyor. İBB tabelalarla, depremden sonra tsunami tehdidiyle karşı karşıya kalabilecek, kalması muhtemel alanlardan vatandaşların uzaklaşmasının sağlandığını açıkladı.
Sahillere ‘tsunamiden kaçıs’ tabelaları konuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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