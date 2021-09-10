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Haberler Yaşam Sahillere ‘tsunamiden kaçıs’ tabelaları konuldu

Sahillere ‘tsunamiden kaçıs’ tabelaları konuldu

Sahillere ‘tsunamiden kaçıs’ tabelaları konuldu

10.9.2021

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde sahillere 'tsunami tahliye yolu' tabelaları koyuyor. İBB tabelalarla, depremden sonra tsunami tehdidiyle karşı karşıya kalabilecek, kalması muhtemel alanlardan vatandaşların uzaklaşmasının sağlandığını açıkladı.
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