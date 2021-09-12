Bakan Gül’den çağ dışı zihniyete cevap

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Hukukçular Derneği'nce düzenlenen Adli Yıl Açılış Programı'nda Balıkesir'in Edremit ilçesinde kurtuluş kutlamalarında yaşanan skandala tepki gösterdi. Kadınların kıyafeti üzerinden milletin değerlerine hakaret edilmesine asla müsamaha göstermeyeceklerini belirten Gül, "Bu olay tek parti zihniyetinin, çağ dışı anlayışının günümüze yansımasıdır. Bizler yargı reformu derken, insan hakları eylem planı derken, çağ dışı zihniyetin çok az da, cılız da olsa diri olduğunu görmek, hortlatılmaya çalışıldığını görmek bizleri gerçekten üzmektedir" dedi.

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