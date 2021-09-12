ANKARA'DA kontrolden çıkan yolcu otobüsünün yanması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Bodrum-Ankara seferini yapan Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü, Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Çayyolu Kavşağı'nda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs alev aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın söndürüldü. İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 22 kişiden 1'i öldü, 20'si yaralandı. ■ FERDİ YAVUZ
Yolcu otobüsünde çıkan yangında 1 ölü, 20 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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