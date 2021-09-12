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Haberler Yaşam Yolcu otobüsünde çıkan yangında 1 ölü, 20 yaralı

Yolcu otobüsünde çıkan yangında 1 ölü, 20 yaralı

Yolcu otobüsünde çıkan yangında 1 ölü, 20 yaralı

12.9.2021

ANKARA'DA kontrolden çıkan yolcu otobüsünün yanması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Bodrum-Ankara seferini yapan Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü, Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Çayyolu Kavşağı'nda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs alev aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın söndürüldü. İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 22 kişiden 1'i öldü, 20'si yaralandı. ■ FERDİ YAVUZ
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