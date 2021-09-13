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Bu yıl 130 terör saldırısı girişimi engellendi

İçişleri Bakanlığı, 2021'de 130 terör saldırısı girişiminin engellendiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, 2021'de PKK'nın 126, DEAŞ'ın 3, aşırı sol terör örgütünün bir eylemi güvenlik güçlerinin istihbari çalışması, tedbiri ve dikkati sayesinde engellendi.

13.09.2021, 17:33