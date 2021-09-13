Engellenen saldırı girişimlerinin 120'si patlayıcı madde, 2'si bombalı araç/drone/maket uçak, 8'i ise terörist kişi ya da grupların eylemi olarak kayıtlara geçti.
Güvenlik güçleri, söz konusu saldırı girişimleriyle bağlantılı 235,7 kilogram plastik patlayıcı, 443 silah, 450 el bombası, 216 el yapımı patlayıcı/mayın, 3 ton 819 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile 99 bin 542 mühimmat ele geçirdi.
Bu yıl 130 terör saldırısı girişimi engellendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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