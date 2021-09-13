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Bu yıl 130 terör saldırısı girişimi engellendi

İçişleri Bakanlığı, 2021'de 130 terör saldırısı girişiminin engellendiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, 2021'de PKK'nın 126, DEAŞ'ın 3, aşırı sol terör örgütünün bir eylemi güvenlik güçlerinin istihbari çalışması, tedbiri ve dikkati sayesinde engellendi.

Bu yıl 130 terör saldırısı girişimi engellendi

13.09.2021, 17:33

Engellenen saldırı girişimlerinin 120'si patlayıcı madde, 2'si bombalı araç/drone/maket uçak, 8'i ise terörist kişi ya da grupların eylemi olarak kayıtlara geçti.

Güvenlik güçleri, söz konusu saldırı girişimleriyle bağlantılı 235,7 kilogram plastik patlayıcı, 443 silah, 450 el bombası, 216 el yapımı patlayıcı/mayın, 3 ton 819 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile 99 bin 542 mühimmat ele geçirdi.

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