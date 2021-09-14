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Haberler Yaşam ATV'nin sevilen dizisi ödüle doymuyor! Kuruluş Osman dört ödül birden kazandı

ATV'nin sevilen dizisi ödüle doymuyor! Kuruluş Osman dört ödül birden kazandı

Atv ekranlarının sevilen ve reyting rekorları kıran ' Kuruluş Osman' dizisi iki sezonunda da seyirciden oldukça ilgi görmüştü. Bu sezonda da zirvedeki yerini koruyan 'Kuruluş Osman', yeni sezona dört ödülle başladı.

ATV’nin sevilen dizisi ödüle doymuyor! Kuruluş Osman dört ödül birden kazandı

14.09.2021, 16:10 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021, 16:29

İstanbul Turizm Derneği (İSTTA) ve Golden Palm Dergisi'nin birlikte bu yıl yedincisini düzenlediği Golden Palm Awards ödüllerinde 'Kuruluş Osman'; Yılın Yapımcısı Mehmet Bozdağ, Yılın Dizisi, Yılın Erkek Dizi Oyuncusu Burak Özçivit, Yılın Kadın Dizi Oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy ödüllerine layık görüldü.

Törene 'Kuruluş Osman' oyuncularından Yıldız Çağrı Atiksoy, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy ve Ömer Ağan katıldı.



Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ile Erkan Nurhan'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni sezonda da atv ekranlarında Çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam edecek.

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