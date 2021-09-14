Haberler Yaşam ATV'nin sevilen dizisi ödüle doymuyor! Kuruluş Osman dört ödül birden kazandı

ATV'nin sevilen dizisi ödüle doymuyor! Kuruluş Osman dört ödül birden kazandı

Atv ekranlarının sevilen ve reyting rekorları kıran ' Kuruluş Osman' dizisi iki sezonunda da seyirciden oldukça ilgi görmüştü. Bu sezonda da zirvedeki yerini koruyan 'Kuruluş Osman', yeni sezona dört ödülle başladı.

14.09.2021, 16:10 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021, 16:29