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Haberler Yaşam Eğridir Gölü’ndeki kirliliğe Bakanlık’tan inceleme

Eğridir Gölü’ndeki kirliliğe Bakanlık’tan inceleme

Eğridir Gölü’ndeki kirliliğe Bakanlık’tan inceleme

14.9.2021

Isparta'daki Eğridir Gölü ve havzasının yok olma tehlikesi Meclis gündemine taşındı. CHP İzmir Milletvekili, TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat, Türkiye'nin ikinci büyük tatlı su kaynağı olan Eğridir Gölü'nde yüzde 60 oranında su azalması olduğunu ve kimyasal atıklar nedeniyle kirlilik yaşandığına dikkat çekti.

Bölgede inceleme yapan uzmanlar göle lağım karıştığını iddia ederken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inceleme başlattı. Tarım arazilerini sulayan, evlerde içme suyu olarak kullanılan gölde şu sıralar kötü koku ve kirlilik hakim. Kirliliğin, Altınkum Plajı yakınlarında kanalizasyon borularının patlamasıyla lağım sularının göle karışması olduğu öne sürüldü

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