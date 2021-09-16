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Haberler Yaşam Aşı olmayan doktor korona virüsten öldü

Aşı olmayan doktor korona virüsten öldü

Aşı olmayan doktor korona virüsten öldü

16.9.2021

SAKARYA'DA özel bir hastanede ortopedi doktoru olarak görev yapan 50 yaşındaki Hasan Feyzi Katıöz, 20 gün önce bazı semptomlar göstermesi üzerine korona virüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan ve evde tedavisine başlanan Katıöz, ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı.
9 Eylül günü entübe edilen ortopedi doktoru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katıöz'ün korona virüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.
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