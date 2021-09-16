Müge Anlı canlı izle 16 Eylül Perşembe

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Markette öldürülen çiftin komşusu baba oğul canlı yayında. Cinayet günü neler yaşandı? Soba yanık, banyo ıslak mıydı? Muhittin Bey gece kapının çaldığını, şimdi vefat etmiş olan muhtar, azasının geldiğini jandarmanın da o sıra "Hasan Bey ve Şenay Hanım pompalı tüfek ile öldürülmüş, duymadınız mı" dediğini, kendisinin de bir adım geriye atıp şaşırdığını, oğlunu kaldırdığını anlattı. Muhittin Bey, oğlu akşamdan duş aldığı için ıslaklık olduğunu, kışın orayı saç kurutma makinesi ile kurutamayacağını, jandarmanın eve girdiğini, mutfaktaki masaya oturup tutanak tuttuklarını, kendisinin sobaya odun attığını, o an jandarmanın sorduğunu "Ne yapıyorsun" dediğini dile getirdi. Muhittin Bey, aslında ev ısınsın diye odun attığını, jandarmanın gelip sobaya baktığını geri tutanak yerine gittiğini söyledi. Öldürülen Şenay Özkan'ın kuzeni konuştu. Gülizar Hanım, kardeşinin gece kendisini aradığını tüm köyün koştuğunu, oralarda devamlı dolanıp marketten kendi dükkanıymış gibi bir şey aldığını söyledi. Gülizar Hanım o adamın ekmeği aldığını, kendisinin de sinirlenip cinayet işlendiğini, kimin gelip bu ortamda markette ekmek aldığını sorduğunu, hatta sorduğunu, "Komşuları" dediklerini, o kişinin Muhittin Bey olduğunu iddia etti. Cinayetin ardından aileden neden uzaklaştılar? O günlerde sevdiği iki insanı kaybettiği için yumruk yemiş boksör gibi olduğunu sözlerine ekleyen Muhittin Bey daha yeni başladığını çözüleceğini belirtti. Begüm Hanım, Muhittin Bey'in cama çıkarak jandarmaya "Oğlumu bırakın" dediğini hatırlattı. Muhittin Bey 33 ay geçtiğini, kızların bu zamana kadar nerede olduğunu sordu. Kubilay ve babası sesleri nasıl duymadı? Şevki Sözen siren seslerini, konuşulan telsiz seslerinin çok olduğunu, kendisinin olay yerine çok gittiğini, inanılmaz bir gürültü olduğunu, duyulmamasının imkansız olduğunu dile getirdi. Müge Anlı, savcının bile mesaj atıp sesin duyulmamasının mümkün olmadığını söylediğini aktardı.