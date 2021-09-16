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Haberler Yaşam Son dakika: Yurt başvuru sonuçları açıklandı

Son dakika: Yurt başvuru sonuçları açıklandı

Son dakika haberi....Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrenciler tarafından merakla beklenen Bakanlık yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlar, "http://turkiye.gov.tr"den öğrenebilecek.

Son dakika: Yurt başvuru sonuçları açıklandı

16.09.2021, 09:48 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021, 10:06

Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu. Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kasapoğlu, çeşitli yurtların yer aldığı videoyu da paylaştı.

Öğrenciler sonuçları, "http://turkiye.gov.tr"den öğrenebilecek.

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