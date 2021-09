Tasarımcı Melike Çengel: ’Avrupa’yı renklendiriyoruz’

Instagram'da 256 bin takipçisi bulunan ve her paylaşımı beğeni rekorları kıran tasarımcı Melike Çengel, pek çok modacının da hayalini süsleyen 'yurtdışına açılma' rüyasını gerçeğe dönüştürdü. Genç modacı, "Much Colour" (Çok Renk) adını verdiği markasıyla Türkiye sınırlarının dışındaki moda tutkunlarına ulaşmayı başardı.







11 BUTİKTE SATIŞA SUNULDU

Aynı zamanda başarılı bir girişimci olan Melike Çengel, koleksiyonunu önce Avrupa'da, ardından Orta Doğu'da satışa sundu. Almanya, Fransa, İsviçre ve Katar'da bulunan toplam 11 butikle anlaşan Çengel, koleksiyonundaki tüm parçaları bu mağazalara gönderdi.



EN BÜYÜK HAYALİMDİ

Tasarımlarının dört ülkede de büyük ilgi gördüğünü açıklayan Çengel, "Moda sektörüne girdiğimden bu yana en büyük hayalim ülkemi yurtdışında temsil etmekti. Kendi markamla bunu başardım. 'Much Colour', adı gibi Avrupalı moda tutkunlarını renklendiriyor. Gururlu ve heyecanlıyım. Yeni koleksiyonumun çalışmalarına da bu mutlulukla başladım" dedi.