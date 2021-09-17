Müge Anlı’da bugün neler oldu? 17 Eylül Pazartesi Müge Anlı’da yaşananlar...

İzmir'de ablası ile birlikte cami avlusuna bırakılan Vedat Yaman Alexander Schlienbecker'in (35) 33 yıllık arayışından dram çıktı. atv'de yayımlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılan Vedat'ın anne ve babasından 19 kardeşinin daha olduğu ortaya çıktı. O dönemde imam nikâhlı baba Adil Yaman ile anne Fatma'nın ayrıldıktan sonra yeni evlilikler yaptığı anlaşıldı. İzmir'de yaşayan anne Fatma'nın 8, Ankara'da yaşayan baba Adil Yaman'ın 11 çocuğunun olduğu belirlendi. Baba Adil Yaman, "O dönemde maddi durumum iyi değildi. Çocuklarıma bakamadım. Bayramın son günü. 1 ay aç kaldık. Çocuklarımı simit ve bisküvi ile besledim. Camiye bırakmaktan başka çarem kalmadı" dedi. Kendisinden iki yaş büyük ablası Hülya ile birlikte 20 Mayıs 1988'de İzmir'de cami önüne bırakıldıktan sonra Alman bir aileye evlatlık verilen Vedat Yaman Schlienbecker, Hıristiyan olarak yetiştirildi. Vedat, "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılarak gerçek anne ve babasını bulmayı başardı.

'BAŞKA ÇAREM YOKTU'

Ankara Beypazarı'nda yaşayan baba Adil Yaman programa telefonla bağlanarak, "Vedat'ın babası benim" dedi. Adil Yaman yaptığı son dakika açıklamalarında Vedat ile ablasını cami avlusuna neden bıraktığını anlattı. Cami avlusuna çocuklarla birlikte bıraktığı notu kendisinin yazdığını söyleyen baba Adil Yaman, oğluna seslenerek, "Vedat babam. Sesim geliyor mu?" dedi.





MADDİ DURUMUM İYİ DEĞİLDİ

O dönemde Mardin Kızıltepe'den çalışmak için İzmir'e geldiğini anlatan Adil Yaman, "Eski eşim ve çocuklarımı Mardin'de abimin yanına bırakmıştım. Maddi durumum iyi değildi. Şartlar bugünkü gibi değildi. Eski eşim de teyzemin kızıydı. Abimin yanında kalıyorlardı. Bir hafta olmadan abim, eski eşimi ailesinin evine bıraktıktan sonra çocuklarla birlikte İzmir'e geldi. Çocukları bırakıp Mardin'e döndü. Kendime bakacak durumum yoktu. İş bulunca eşimi ve çocukları yanıma alacaktım. İş bulamadım ve ev tutamadım" diye konuştu. Zor günler geçirdiğini anlatan baba Adil Yaman, "Otelde kaldım. Bir ay bizden para almadı. Adapazarlı bir arkadaşım vardı. İsmi Burak'tı. Çocukları cami avlusuna bırakma fikrini o vermişti. Not kağıdını yazdım. Bayramın son günüydu. 1 ay aç kaldık. Çocukları simit ve bisküvi ile besledim. Camiye bırakmaktan başka çarem kalmadı. Yatsı namazında bıraktım. Tekrar almaya gidecektim. Sonra arkadaşım 'Alma' dedi. Buna artık ne diyeyim. 'Kader mi' diyeyim? Bilemedim" şeklinde konuştu.





ANNESİ DE BAĞLANDI

Baba Adil Yaman'ın ardından İzmir'de yaşayan Fatma isimli anne, programa bağlandı. 8 çocuğu olan anne Fatma, "Oğlumu gördüm daha iyi oldum. Canım benim. 8 tane çocuğum var. Eski eşimden ayrıldıktan sonra evlendim. Oğlumu çok görmek istiyorum. Bu duygu tarif edilemez" dedi.

MÜGE ANLI'YA TEŞEKKÜR

Anne ve babasını Müge Anlı sayesinde kısa sürede bulan Vedat Yaman, 19 kardeşi olduğunu duyunca şoke oldu. Mutluluk ve şaşkınlığı bir arada yaşayan Vedat, "Bu gerçek mi? Bütün hayatım boyunca duyduğum bir acı var. Ben bu acıyla yaşamaya devam edecektim. Şu an hâlâ inanamıyorum. Ben hep geniş aile sahibi olmayı isterdim. 4 çocuğum var. 19 kardeşim daha olduğunu öğrendim. Çok mutlu oldum. Müge ablaya çok teşekkür ederim. Siz inanılmazsınız. Anne ve babamdan örnek alınıp DNA testi de yapılmasını istiyorum" dedi.

Vedat Yaman, "Ben her zaman Müslüman'dım. Ama bunun farkında değildim. Çok iyi bir Müslüman olacağım. Ben kimliğimi arıyorum. Hiç bilmediğim tanımadığım ailemi aramak için Müge Anlı'dan yardım istedim ve Müge abla ailemi buldu" ifadelerini kullandı.