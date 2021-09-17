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Haberler Yaşam Yurt başvuru sonuçları açıklandı

Yurt başvuru sonuçları açıklandı

Yurt başvuru sonuçları açıklandı

17.9.2021

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Bakanlık yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu. Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
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