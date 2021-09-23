İzmir’de hava durumu! 23 Eylül Perşembe günü hava durumu nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyıları ile Güney ve İç Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MANİSA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı



AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Adana'nın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzurum, Ardahan ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

VAN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısı ile Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı