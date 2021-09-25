İsmail Küçükkaya’nın skandalları bitmiyor! İşte 17 yaşındaki Fox TV stajyerinin taciz itirafları!

İsmail Küçükkaya'nın 2015 yılında Eda Demirci ile evlilik hazırlığı yaptığı dönemde aynı kanalda stajyer olan genç kızı taciz ettiği iddialarının arkası aydınlatıyor... Küçükkaya'ın tacizine uğrayan mağdur kızın, yaşadığı tacizi şefine itiraf ettiği fakat tacize maruz kalmaya devam ettiğini ifşa ettiği mesajlarına ulaşıldı.



Küçükkaya'nın evlenmek üzere olduğu o günlerde kanala, zorunlu stajını yapmak için gelen genç kız Küçükkaya tarafından tacize uğradı.

TACİZ MESLEĞE KÜSTÜRDÜ

İddiaya göre 2015'te henüz 17 yaşındayken Küçükkaya tarafından defalarca tacize maruz kalan öğrenci, başta korkudan kimseye bir şey anlatmadı. Tacizlerin arkası kesilmeyince yaşadıklarını şefine anlattı ama genç kız şefi tarafından tehdit edildi. Yaşadıkları yüzünden psikolojik olarak bunalıma giren mağdur kız, gazetecilik mesleğinden vazgeçti ve başka bir mesleğe yönelerek öğretmen oldu.



Yıllardır yaşadıklarını kimseye anlatmayan genç kız, geçen yıl Eda Demirci'ye Küçükkaya tarafından tacize uğradığını anlattığı bir mesaj attı. Genç kızın o mesajına ulaşıldı.



Bu mesajlar sonrası aradığımız Eda Demirci'nin avukatı Ahmet Çetinkaya, "Hukuki süreç devam ediyor. Davamızın arkasındayız. Mesajlarla ilgili konuşmak istemiyorum" dedi. İsmail Küçükkaya'nın avukatı ise aramalara cevap vermedi.

İŞTE YAŞANANLARIN BELGESİ O MESAJLAŞMA

İsmail Küçükkaya'nın tacizine uğrayan genç kızın yaşadıklarını Eda Demirci'yle paylaştığı mesajlaşmanın bir bölümü:



GENÇ KIZ: Eda beni tanımıyorsun, kendimi tanıtayım. 2015'te Fox TV'de staj yaptım. Ve İsmail Küçükkaya beni taciz etti. Şefime anlattım ama bana inanmadı... Sana da bu süreçte inanmayanlar oldu, dostların düşmana dönüştü belki. Ama bil ki bir yerlerde senin gibi travma yaşayan genç bir kız var ve aynı havayı soluyor.



EDA DEMİRCİ: ...Fotoğraflara baktım, 11 Aralık 2015, gelinlik baktığımız, aşığım aşığım diye ölüp bittiği dönemler, inanmıyorum hâlâ. Neden bu kadar sustunuz, benim boşanma sürecimde neden mesaj atmadınız?



GENÇ KIZ: Çünkü bir ton şeyle uğraşıyordunuz. Korktum, şiddet olayları vs. bu sinirle bana da bir şey yapabilir diye düşündüm..