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Haberler Yaşam Bina yangınından 3’ü çocuk 11 kisi etkilendi

Bina yangınından 3’ü çocuk 11 kisi etkilendi

Bina yangınından 3’ü çocuk 11 kisi etkilendi

26.9.2021

AYDIN Sultangazi'de 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri, dairenin cam ve demir korkuluklarını kırarak dairede mahsur kalan ve dumandan etkilenenleri kurtarırken, yarım saatlik çalışma ile yangını söndürdü. Yangında binanın içine dolan dumandan etkilenen 3'ü çocuk 11 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 11 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

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