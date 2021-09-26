Hastanelik olan Sertab konserlerini erteledi

ANTALYA ve İstanbul konserlerini erteleyen ünlü şarkıcı Sertab Erener'in hastanelik olduğu ortaya çıktı. Bağırsaklarında yaşadığı problem nedeniyle tedavi altına alınan Erener'in, rahatsızlığının ciddiyeti sebebiyle sahneye çıkamayacak halde olduğu öğrenildi. Rahatsızlığıyla ilgili basına yansıyan haberlerden sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Erener, hastane yatağından da fotoğraf paylaştı. Kendisini arayıp soran herkese teşekkür eden başarılı şarkıcı, son durumuyla ilgili, "Hastanede emin ellerdeyim. Tedavim devam ediyor. Yeniden görüşmek üzere" ifadelerini kullandı. Erener'in takipçileri ve hayranları, şarkıcıya destek mesajları atarken, ünlü dostları da telefonla arayarak moral verdi.