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Haberler Yaşam Meteoroloji açıkladı! İzmir'de hava bugün nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı! İzmir'de hava bugün nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, son günlerde yurdu etkisi altına soğuk ve yağışlı havanın, yarından itibaren yerini tekrar sıcak havaya bırakacağı belirtildi. 26 Eylül Pazar günü İzmir'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı! İzmir’de hava bugün nasıl olacak?

26.09.2021, 09:11 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021, 09:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İzmir'de hava durumu...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu

KONYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 16°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 24°C
Az bulutlu

VAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

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