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Haberler Yaşam Nazilli’de incir hırsızı uyusturucu taciri çıktı

Nazilli’de incir hırsızı uyusturucu taciri çıktı

Nazilli’de incir hırsızı uyusturucu taciri çıktı

26.9.2021

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde bahçelerden incir hırsızlığı yapan şahıs, uyuşturucu satarken yakalandı. Olay, Nazilli'ye bağlı Aydoğdu mahallesinde meydana geldi. Otomobiliyle bahçelerden incir çalan D.Y'nin uyuşturucu sattığını öğrenen polis ekipleri şahsın peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sonucu, şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramada üzerinde uyuşturucu madde bulunan D.Y, sevk edildiği mahkemeden cezaevine gönderildi.

ÜMİT ÖZMEN

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