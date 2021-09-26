AYDIN'IN Nazilli ilçesinde bahçelerden incir hırsızlığı yapan şahıs, uyuşturucu satarken yakalandı. Olay, Nazilli'ye bağlı Aydoğdu mahallesinde meydana geldi. Otomobiliyle bahçelerden incir çalan D.Y'nin uyuşturucu sattığını öğrenen polis ekipleri şahsın peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sonucu, şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramada üzerinde uyuşturucu madde bulunan D.Y, sevk edildiği mahkemeden cezaevine gönderildi.
ÜMİT ÖZMEN
Nazilli’de incir hırsızı uyusturucu taciri çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.