Türkiye’nin mimarı gençler olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'e katıldı. Atatürk Havalimanı'ndaki festivale helikopterle gelen Erdoğan eşi Emine Erdoğan, alanda kurulan tribünlere geçerek öğrencilerle "Milli Kanatlar" isimli gösteriyi izledi. Gösterilerin ardından alanda açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları söyledi:



BÜYÜK BİR GURUR TABLOSU

Güzel İstanbulumuzdan ilime, bilime, araştırmaya gönül veren tüm genç kardeşlerimi selamlıyorum. Bizlere bu gururu yaşatan, teknoloji şöleni sunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı'na şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Atalarımız 'Er giden işine geç giden boşuna' diyor. TEKNOFEST'te bu tarihi hakikate bir kez daha şahitlik ediyoruz. Bu muhteşem atmoster, erkenden işine koyulan, kalbini ve zihnini işine veren emekçiler sayesinde ortaya çıktı. Gece gündüz el birliği içinde çalışarak ülkemizin gençlerine bilime ve teknolojiye ilgi duyan her kesimden insanımıza gurur tablosunu yaşattılar.



KIYASIYA BİR REKABET VAR

Kurdukları takımlarla roketten insansız hava araçlarına, endüstriyel robotlara birçok alanda kıyasıya rekabet ediyorlar. Burada sergilenen her proje okuluyla, öğretmeniyle, hocasıyla, ailesiyle takım çalışmasının ürünüdür. Gençlerin emeklerinin yanında ülkemizin zengin potansiyeli var. TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır. Varsın birileri gençleri tanımak yerine sizleri kategorilere ayırarak tanımaya çalışsın. Varsın bu ülkenin gençlerine vizyon ve ufuk çizmek yerine kısır gündemlere alet etmeye çalışsın. Varsın bu ülkenin gençlerini kucaklamak yerine kutuplaştırma peşine düşsün. Biz gençlere inanıyoruz. Biz gençleri harflerle tanımlayanların fersah fersah ötesinde ufka sahip olduğunu biliyoruz. Uzay yolcularını, bilim insanlarını, pilotları, mühendisleri, fizikçileri görüyorum.





SİZLERLE GURUR DUYUYORUM

Cumhurbaşkanı olarak hem siz gençlerle hem de sizleri yetiştiren anne babalarımızla gurur duyuyorum. Rabbime, şahsıma sizler gibi gençlerle yol yürümeyi nasip ettiği için sonsuz hamdolsun diyorum. TEKNOFEST yorulmak nedir bilmeyenlerin, kendine sınır çizdirmeyenlerin festivalidir. Gözbebeklerimiz İstanbul semalarında görsel bir şölen sunuyor. Gökyüzündeki bekçilerimize ülkemizin tüm dünyada iftiharı olan Akıncı da katıldı. Ayrıca bir diğer atılımımız olan TOGG yine ilk defa ziyaretçilerin huzuruna çıktı.

TERÖRÜN BELİNİ KIRDIK

Terörün belini kırdık. Türk yapımı olan bu teknolojilerin semalarımızda çıkardığı ses hepimizin içini ısıtıyor, göğsünü kabartıyor. Darbe girişiminde havalanan uçak, birliğimizi yıkmak için bu alanın üzerinde uçuyordu. Şimdi bu alanda kendi ürettiğimiz insanlı ve insansız araçlarımız Türkiye'nin gücünü göstermek için uçuyor. Bizim evlatlarımız bu sesleri büyük bir gururla hatırlayacaktır. İnşallah bu ve benzeri organizasyonların sayısını artıracak, Türk gençlerini yeni dünyanın en yetkin insanları haline getireceğiz. 2021 TEKNOFEST'e geldiğimizde teknoloji yarışmalarının sayısı 35'e çıkarken yarışmalara başvuran sayısı 200 bini buldu.



'DOST VE MÜTTEFİK ÜLKELERLE BİRLİKTE DE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

BAŞKAN Erdoğan, festival alanında yaptığı konuşmada bir müjde de verdi. Erdoğan, "TEKNOFEST'i dünya markası haline getirecek, can Azerbaycan'dan başlayarak, dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz" dedi.



SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST alanını ziyaretinin öncesinden de sosyal medya hesabından, "Uzayın, havacılığın, teknolojinin, inovasyonun merkezi bu yıl da TEKNOFEST. Ben de birazdan TEKNOFEST'te olacağım" paylaşımı yaptı.



YURT PROVOKASYONUNA CEVAP VERDİ

BAŞKAN Erdoğan, dün TEKNOFEST'in ardından 'Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni'ne de katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, son günlerde yürütülen yurt provokasyonuna da yanıt verdi. Erdoğan, "Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor.

'SİZİN HAYATINIZ YALAN'

NEREDEYSE 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız. Bunu görmeden maalesef yalan yanlış, hiç ilgisi olmayan kişileri bankların üzerine yatırarak kampanyalar sürdürüyorlar. Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan" dedi. Konuşmasında sosyal yardımlardan da bahseden Erdoğan, "Türkiye'nin sosyal yardım bütçesi biz göreve geldiğimizde yıllık 2 milyar liraydı, geçtiğimiz yıl bu rakam 69 milyar lirayı buldu" ifadesini kullandı.