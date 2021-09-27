Aydınlı spor eğitmeni kansere yenildi

İSTANBUL'DA spor eğitmenliği yapan 49 yaşındaki Nur Buse Duman, amansız hastalığa yenik düştü. Duman'ın ölümü ailesini, sevenlerini ve memleketi Aydın'ı yas boğdu. İstanbul'da yaşayan Köşk doğumlu Nur Buse Duman iki yıl önce mide kanserine yakalandı. Çarşı mahallesi nüfusuna kayıtlı Duman geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirdi. Bir çocuk annesi Nur Buse Duman'ın cenazesi, önceki gün İstanbul'dan Köşk'e getirildi ve öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Soğukkuyu Mezarlığı'nda son yolculuğa uğurlandı.

İHSAN KARATAŞ