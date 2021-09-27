  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Aydınlı spor eğitmeni kansere yenildi

Aydınlı spor eğitmeni kansere yenildi

Aydınlı spor eğitmeni kansere yenildi

27.9.2021

İSTANBUL'DA spor eğitmenliği yapan 49 yaşındaki Nur Buse Duman, amansız hastalığa yenik düştü. Duman'ın ölümü ailesini, sevenlerini ve memleketi Aydın'ı yas boğdu. İstanbul'da yaşayan Köşk doğumlu Nur Buse Duman iki yıl önce mide kanserine yakalandı. Çarşı mahallesi nüfusuna kayıtlı Duman geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirdi. Bir çocuk annesi Nur Buse Duman'ın cenazesi, önceki gün İstanbul'dan Köşk'e getirildi ve öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Soğukkuyu Mezarlığı'nda son yolculuğa uğurlandı.

İHSAN KARATAŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydınlı spor eğitmeni kansere yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.